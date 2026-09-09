Москва9 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ее рассмешила инициатива премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста создать рабочую группу для изучения правовых мер в отношении партии, включая вопрос о ее возможном запрете.

Ранее Вюст предложил создать совместную рабочую группу на федеральном и региональном уровнях для изучения конституционно-правовых вопросов, связанных с АдГ. При этом он подчеркнул, что работа группы не означает автоматического запрета партии, но не исключил такой возможности.

Я рассмеялась, когда прочитала, что господин Вюст действительно хочет создать эту рабочую группу по вопросу запрета "Альтернативы для Германии". Что тут вообще можно сказать? заявила Вайдель в интервью телеканалу Welt

АдГ получила 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал поражение Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах, однако заявил, что сдаваться он при этом не собирается.