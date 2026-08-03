Москва3 авгВести.Более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом начать судебную процедуру запрета оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает немецкая республиканская ассоциация адвокатов.
В 2025 году ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения отозвало данное решение на время судебного разбирательства.
Подписали документ чуть больше тысячи человек - адвокаты, судьи, прокуроры, государственные и частные юристы, говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Они требуют от бундестага и правительства обратиться с ходатайством в конституционный суд ФРГ, чтобы рассмотреть вопрос о запрете АдГ.
В апреле "Альтернатива для Германии" впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения, сообщает РИА Новости.