Москва3 авг Вести.Более тысячи немецких юристов подписали открытое письмо к властям ФРГ с призывом начать судебную процедуру запрета оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает немецкая республиканская ассоциация адвокатов.

В 2025 году ведомство по охране конституции ФРГ приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны, однако после иска политического объединения отозвало данное решение на время судебного разбирательства​​​.

Подписали документ чуть больше тысячи человек - адвокаты, судьи, прокуроры, государственные и частные юристы, говорится в сообщении ассоциации на ее сайте. Они требуют от бундестага и правительства обратиться с ходатайством в конституционный суд ФРГ, чтобы рассмотреть вопрос о запрете АдГ.

В апреле "Альтернатива для Германии" впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения, сообщает РИА Новости.