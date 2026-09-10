Москва10 сенВести.На официальном портале немецкого бундестага появилось видео выступления депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Готфрида Курио, в котором он напрямую обратился к Фридриху Мерцу. Депутат потребовал от канцлера немедленно прекратить поддержку Украины и в целом раскритиковал политику канцлера.
Канцлер постоянно говорит об Украине и необходимости для немцев больше работать ради отправки средств за рубеж. Объемы финансовой поддержки Украины уже превысили 100 миллиардов евро. Подобный курс является крайне враждебным по отношению к населению Германии. Требую немедленно остановить поддержку Украинызаявил Готфрид Курио
Депутат от АдГ подчеркнул, что избиратели, поддерживающие правящий партийный блок ХДС/ХСС, фактически отдают голоса за участие в конфликте чужих стран и из-за этого немецкая экономика вынуждена нести дополнительные издержки.
7 сентября АдГ впервые в истории выиграла выборы в региональный парламент Саксонии-Анхальт и получила премьер-министра федеральной земли Германии.