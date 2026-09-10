Депутат бундестага от АдГ потребовал от Мерца прекратить поддержку Киева

Депутат бундестага потребовал от Мерца остановить поддержку Киева Депутат бундестага от АдГ потребовал от Мерца прекратить поддержку Киева

Москва10 сен Вести.На официальном портале немецкого бундестага появилось видео выступления депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Готфрида Курио, в котором он напрямую обратился к Фридриху Мерцу. Депутат потребовал от канцлера немедленно прекратить поддержку Украины и в целом раскритиковал политику канцлера.

Канцлер постоянно говорит об Украине и необходимости для немцев больше работать ради отправки средств за рубеж. Объемы финансовой поддержки Украины уже превысили 100 миллиардов евро. Подобный курс является крайне враждебным по отношению к населению Германии. Требую немедленно остановить поддержку Украины заявил Готфрид Курио

Депутат от АдГ подчеркнул, что избиратели, поддерживающие правящий партийный блок ХДС/ХСС, фактически отдают голоса за участие в конфликте чужих стран и из-за этого немецкая экономика вынуждена нести дополнительные издержки.

7 сентября АдГ впервые в истории выиграла выборы в региональный парламент Саксонии-Анхальт и получила премьер-министра федеральной земли Германии.