Москва28 июл Вести.Правящий в Германии блок ХДС/ХСС представляет собой "партию Украины". Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер на своей странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал призыв премьер-министра Баварии и лидера партии ХСС Маркуса Зедера отказаться от любых контактов с АдГ под предлогом того, что партия якобы не представляет германские интересы.

Смелое утверждение для человека, чья партия раздает деньги немцев Украине, пока сами немцы нищают. В то время как Союз [ХДС/ХСС] является партией Украины, мы, АдГ, - партия Германии написал Фронмайер

Ранее представитель "Альтернативы для Германии" Евгений Шмидт заявил, что власти ФРГ ищут средства для предоставления помощи Украине под предлогом проведения социальных реформ. По его словам, власти экономят на самых незащищенных слоях населения.