Москва29 апр Вести.Жители Германии стараются не обсуждать вопросы, связанные с Украиной, заявил ИС "Вести" представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

В обществе пытаются эту тему обходить стороной на фоне серьезных экономических проблем, на фоне массовых закрытий предприятий и растущего уровня безработицы. Эту тему пытаются обойти стороной, и единственное, что [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, ликуя, заявляет о том, что удалось добиться очередной поддержки Украины. При этом не вдаваясь в детали. Потому что простому немецкому обывателю сложно объяснить, зачем мы (правительство Германии. – Прим. ред.) тратим гигантские суммы на Украину в то время, когда у нас своя страна остро нуждается в этих средствах. Поэтому власти пытаются лавировать, обходить стороной эту тему, а в целом в обществе дискуссия по этому вопросу не ведется