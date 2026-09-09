Эксперт раскрыл план Германии, который стоит за поставками оружия Киеву Профессор Фененко: Германия испытывает на Украине оружие для конфликта с РФ

Москва9 сен Вести.Германия регулярно инициирует продолжение поставок оружия Киеву, чтобы проверить его в боевых условиях против РФ и перезапустить собственный военно-промышленный комплекс. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил профессор факультета мировой политики МГУ М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Эксперт напомнил, что ФРГ лидирует по поставкам оружия Украине на Западе.

Они не просто поддерживают Киев и не просто конфликтуют с державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН, что само по себе прецедент. Они смотрят, испытывают свое оружие против нашего в реальных боевых условиях. Они смотрят, в чем мы сильнее, в чем они сильнее... Для того чтобы в будущем перезапустить свой собственный военно-промышленный комплекс, чтобы подогнать будущие новые образцы вооружения заявил Фененко

Профессор также допустил, что конфликт с Германией "в какой-то форме, конечно, будет".

Ранее сообщалось, что Берлин передаст Киеву ракеты-перехватчики РАС-2, которые применяются в ЗРК Patriot. Также известно о намерениях увеличить поставки ракет класса "воздух – воздух" на Украину. Передача дронов и боеприпасов большой дальности киевскому режиму также будет продолжаться, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.