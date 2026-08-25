Эксперт предположил, что новую партию ракет Украине передали Германия и Польша Кнутов заявил, что новую партию ракет Украине могли передать Германия и Польша

Москва25 авг Вести.Новую партию ракет для зенитных комплексов Patriot Украине могли передать Германия и Польша. Такое мнение ИС "Вести" озвучил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о полученном оружии.

Плач Зеленского по ракетам наконец-то был услышан. Зеленский заявил, что ему передали небольшую партию ракет Patriot. Он, правда, не уточнил, каких. Я думаю, что ракеты передавала Германия, возможно, Польша. Поляки до этого делали практически секретно, никому вообще не сообщали. Тоже небольшое количество передавалось ракет сказал он

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что Россия может изолировать Украину от поставок высокоточных западных средств поражения созданием демилитаризованной полосы вдоль границы с Польшей и Румынией, а также применением тактического ядерного оружия.