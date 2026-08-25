Коротченко рассказал, как РФ может изолировать Киев от поставок западного оружия

Эксперт рассказал, как РФ может препятствовать поставкам оружия на Украину Коротченко рассказал, как РФ может изолировать Киев от поставок западного оружия

Москва25 авг Вести.Россия может изолировать Украину от поставок высокоточных западных средств поражения созданием демилитаризованной полосы вдоль границы с Польшей и Румынией, а также применением тактического ядерного оружия. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, Россия должна препятствовать поставкам нового оружия на Украину.

Здесь разные есть планы … Создание демилитаризованной полосы вдоль границы с Польшей и Румынией путем использования специальных видов оружия, включая тактическое ядерное оружие. Поэтому Генеральному штабу необходимо проработать все варианты с докладом и утверждением президента для того, чтобы, если вдруг и когда возникнет тот или иной вариант реагирования, это не было моментальным, спонтанным решением, а все необходимые мероприятия военного и политического планирования были отработаны уже сейчас … Самое главное – готовность к этой работе, отработка практических планов сказал он

Коротченко напомнил, что президент Финляндии Александр Стубб и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о производстве дальнобойных беспилотников и безэкипажных катеров для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Любые методы, которые будут препятствовать поставкам современного западного оружия на Украину, допустимы. Интересы Российской Федерации, российского народа, международной безопасности, в конце концов, исключение риска масштабной третьей мировой войны требует от России применения всего арсенала средств для решения этой задачи. Они оправданы, исторически целесообразны и объективно необходимы добавил он

Ранее газета The Telegraph сообщила, что британский премьер-министр Эндрю Бернем во время своей первой поездки в Киев передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому "секретные чертежи" составляющих ракет Storm Shadow.