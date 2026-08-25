Москва25 авг Вести.Британцы с помощью искусственного интеллекта программируют методы воздействия на Россию по интенсивности и дальности ударов, а также по характеру поражаемых целей, так, чтобы РФ не реагировала на это резко путем применения тактического ядерного оружия. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт напомнил, что между Лондоном и Киевом подписано соглашение о взаимодействии в области боевого и искусственного интеллекта. Это означает присутствие в боевых порядках Вооруженных сил Украины (ВСУ) британских военных специалистов и разведывательных аналитиков, которые будут заниматься внедрением технологий британской разведки в ВСУ, отмечает Коротченко.

Это принципиально новый этап. И важно понимать, что здесь, в том числе британцы программируют на моделях искусственного интеллекта … как и каким образом воздействовать на Россию с точки интенсивности, периодичности ударов, дальности, характера поражаемых целей, исходя из самого главного критерия, так, чтобы Россия резко на это не отреагировала путем применения тактического ядерного оружия. Это главный принцип - удерживать Москву, во-первых, мероприятиями по стратегической дезинформации, а второе, интенсивностью, порядком и, скажем, фактами ударов, чтобы не спровоцировать на слишком резкую реакцию сказал он

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Британии Эндрю Бернем намерен вместе с другими европейскими лидерами посетить США и обсудить вопрос поставок Киеву ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.