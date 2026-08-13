В Польше не исключили передачу Украине ракет для Patriot В Минобороны Польши допускают передачу Киеву дополнительных ракет для Patriot

Москва13 авг Вести.Варшава не исключает передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительных ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, решение об этом будет зависеть гарантий НАТО. Об этом заявила замглавы Минобороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

По ее словам, решение по этому вопросу может быть принято в течение "ближайших дней", для этого "необходимо взвесить все аргументы".

Министр [обороны Польши Владислав] Косиняк-Камыш склонен к тому, чтобы еще раз передать ракеты Украине сказала Собковяк-Чарнецкая в эфире радиостанции RMF FM

Ранее в четверг, 13 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для систем Patriot.