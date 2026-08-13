Москва13 авгВести.Варшава не исключает передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительных ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, решение об этом будет зависеть гарантий НАТО. Об этом заявила замглавы Минобороны республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
По ее словам, решение по этому вопросу может быть принято в течение "ближайших дней", для этого "необходимо взвесить все аргументы".
Министр [обороны Польши Владислав] Косиняк-Камыш склонен к тому, чтобы еще раз передать ракеты Украинесказала Собковяк-Чарнецкая в эфире радиостанции RMF FM
Ранее в четверг, 13 августа, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина в настоящий момент обладает только 1% необходимого количества ракет-перехватчиков для систем Patriot.