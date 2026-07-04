В Германии признали, что Берлин все больше втягивается в конфликт на Украине BZ: помощь Украине делает Германию участником конфликта

Москва4 июл Вести.Снабжение Украины разведывательными данными делает Германию одной из сторон конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что с 2022 года Германия финансирует для Украины услуги спутниковой связи Starlink, спутниковую разведку финской компании ICEYE и доступ к спутниковой сети французского оператора Eutelsat.

Германия финансирует львиную долю спутниковой разведки для украинских вооруженных сил говорится в материале

Автор материала также указывает, что объем данных, которые бундесвер может передавать ВСУ через собственную спутниковую систему Sarah, официально не раскрывается.

Кроме того, в апреле министерство обороны Германии и вооруженные силы Украины договорились об обмене информацией о ситуации на поле боя, включая сведения об использовании немецких систем вооружения. На этом основании немецкие журналисты делают вывод о тесном взаимодействии Берлина и Киева.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с ФРГ контракт на поставку 600 ракет для американских комплексов ПВО Patriot.