Spiegel: в ФРГ недовольны Киевом, который неохотно заказывает немецкое оружие

Власти Германии недовольны объемами закупаемого Киевом оружия Spiegel: в ФРГ недовольны Киевом, который неохотно заказывает немецкое оружие

Москва10 сен Вести.В правительстве Германии накапливается недовольство политикой оборонных закупок киевского режима. В ФРГ видят, что Украина предпочитает тратить европейские средства на собственное вооружение, а не заказ поставок из Берлина.

Высокопоставленные источники в Германии рассказали изданию Der Spiegel, что новая тенденция возникла после того, как пост главы Минобороны Украины покинул Михаил Федоров. Киевский режим обманул ожидания Берлина, который намеревался наращивать поставки.

Украина почти единолично определяет, что именно будет заказано за миллиарды из Европы говорится в тексте издания

Отмечается, что в одном Киев все еще полагается только на поставки из-за рубежа – ВСУ нужны ракеты для комплексов Patriot и IRIS-T.

Ранее был раскрыт план, по которому Берлин планирует продолжать поставки своих вооружений на Украину, чтобы перезапустить мощности оборонно-промышленного комплекса.