Москва9 сен Вести.Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недостаточного учета Киевом интересов ФРГ. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, Вадефуль призвал украинские власти пересмотреть подход к закупкам и активнее привлекать немецкие оборонные предприятия.

Я говорил об этом и во время своего последнего визита... Я должен объяснять это (поддержку Украины - прим. ред.) немецким налогоплательщикам... На данный момент мы не вполне довольны тем, что касается объема заказов в Германии заявил Вадефуль

В интервью изданию он отметил, что хотел бы более активного привлечения украинской стороной немецкой оборонной промышленности. По его словам, этот вопрос он также поднимал во время своего последнего визита.

Министр подчеркнул, что Германии необходимо обосновывать перед собственными налогоплательщиками оказываемую Украине поддержку. При этом, по его словам, Берлин пока не удовлетворен объемом заказов, размещаемых на немецких предприятиях.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Украине препятствуют урегулированию конфликта и непосредственно вовлекают страны НАТО в противостояние. Москва также называла такую политику "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законные цели.