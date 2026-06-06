Junge Welt: требования Зеленского в его письме к Путину недопустимы

В Германии раскритиковали Зеленского за нереалистичные условия для мира Junge Welt: требования Зеленского в его письме к Путину недопустимы

Москва6 июн Вести.В Германии раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского из-за письма президенту России Владимиру Путину.

Журналисты Junge Welt отметили, что Зеленский не предложил Путину реальных условий для заключения мира.

Зеленский в очередной раз больше озабочен пропагандой, чем миром заявили авторы издания

По их мнению, глава киевского режима пытается переложить ответственность за продолжение конфликта.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, где будут готовы с ним разговаривать.