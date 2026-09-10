Москва10 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц после поражения своего блока на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, где победила партия "Альтернатива для Германии", заявил, что продолжит жестко проводить свой курс во имя демократии, хотя, по его же собственному признанию, его поддерживает лишь 10% населения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По словам депутата, логика Мерца противоречит самому понятию демократии.

На заседании Бундестага Мерц как петух в бременских музыкантах вышел изрядно ощипанный, но не побежденный. Значит, он заявил, что, несмотря на сокрушительное поражение его блока на земельных выборах, он все равно будет жестко проводить свой курс. Во имя чего? Во имя демократии. Что такое демократия? Демократия – это власть народа. Если в народе нет консенсуса, то воля его определяется большинством. Мерц признал, что его курс поддерживает 10% населения. 10% населения довольны. Но он все равно будет навязывать этот курс 90% населения. Во имя чего? Во имя воли этих 90% населения заявил Исаев

Ранее сообщалось, что на официальном портале немецкого Бундестага появилось видео выступления депутата от партии "Альтернатива для Германии" Готфрида Курио, в котором он напрямую обратился к Фридриху Мерцу, потребовав от канцлера немедленно прекратить поддержку Украины.