Москва11 сен Вести.Победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт на выборах в региональный парламент – это серьезная заявка на смену политической элиты и политического курса. Об этом ИС "Вести" заявил бывший политик Бундестага, глава Международного Совета российских немцев Вальдемар Гердт.

Такой внушительный перевес в голосах и победа партии АдГ – это серьезная заявка на смену политической элиты и политического курса. Да, конечно, с правительством, формированием, там есть и будут еще определенные сложности. Естественно, что федеральные органы власти будут всячески препятствовать развитию этой земли. Ну, мы понимаем, там методики сокращения дотаций и прочее. Но тенденцию уже не отменить, народ уже не обмануть, никто не хочет войны, никто не хотел ее, и до этого все ожидали что новая коалиция прислушается к общему голосу народа и сменит свою риторику сказал он

Как отмечает Гердт, обстановка складывается вопреки всем ожиданиям: новая власть стала еще жестче и целенаправленнее вести страну к открытому конфликту, а экономику – к полному разорению и разрушению.

Поэтому, я думаю, следующие выборы в Померании, в Нижней Саксонии – этот тренд и тенденция сохранится, может быть, не в таких больших пропорциях, то есть не такой большой будет отрыв от всех остальных партий, но наверняка сейчас уже это движение не остановить сказал он

Ранее доктор политических наук Генри Сардарян заявил, что победа партии "Альтернатива для Германии" стала результатом провальных решений действующего правительства.