Политик Хеке назвал триумф АдГ ударом для картеля в Берлине Политик Хеке: триумф АдГ является признаком политического кризиса в Германии

Москва7 сен Вести.Победа оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт стала настоящим сокрушительным ударом для политического картеля в Берлине. Об этом ИС "Вести" заявил лидер АдГ в федеральной земле Тюрингии Бьорн Хеке.

Сегодняшний день стал настоящим сокрушительным ударом для политического картеля в Берлине. Мы наблюдаем провал правящих партий. Является ли это признаком политического кризиса во всей Германии? Да, конечно. И я считаю, что сегодняшний результат стоит на вес золота сказал он

Ранее бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт заявил, что победа оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" может повлиять на дальнейшее продвижение АдГ.