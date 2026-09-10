Болтон рассказал, что может значить победа АдГ для отношений Европы и РФ Болтон: победа АдГ на выборах может предвещать смену отношения Европы к России

Москва10 сен Вести.Недавняя победа "Альтернативы для Германии" (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт может стать предвестником изменения курса европейских стран в отношениях с Россией, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для газеты The Washington Post.

Он полагает, что успехи "Альтернативы для Германии" (АдГ) несут в себе определенные риски для президентских выборов во Франции в 2027 году. Причина кроется в возможной победе лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая выступает за налаживание конструктивного диалога с Россией.

Все это, на фоне слабости текущего поколения европейских политиков, может означать приход к власти сил, которые пересмотрят подход Европы к отношениям с Москвой, заключил Болтон.

АдГ выступает против военной помощи Украине и часто характеризуется как пророссийская... сила. Ее победа в Саксонии-Анхальт может иметь серьезные последствия для немецкой политики на национальном уровне и предвещать схожие изменения во Франции на президентских выборах в следующем году… Общее отсутствие сильных европейских лидеров означает, что… ключевые правительства [стран Европы] рискуют двигаться в промосковском направлении написал он

Ранее АдГ победила на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Партия получила 43,8% голосов. В то же время Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца на этих выборах поддержало лишь 17,2% голосовавших.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал результаты выборов в ландтаг Саксонии-Анхальт, назвав АдГ партией "здравого смысла. Причину ее популярности у избирателей он объяснил желанием немцев обеспечить свое будущее. Сопредседателя АдГ Алис Вайдель, в свою очередь, он охарактеризовал как миротворца.