Москва10 сен Вести.Недавняя победа "Альтернативы для Германии" (АдГ) на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт показывает, что Германии, как и остальной Европе, критически не хватает компетентных и сильных лидеров. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для издания The Washington Post.

По его мнению, АдГ часто получает ярлык "пророссийской" партии, поскольку, в отличие от правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, выступает против оказания поддержки Киеву.

Ее победа в Саксонии-Анхальт может иметь серьезные последствия для немецкой политики на национальном уровне и предвещать схожие изменения во Франции на президентских выборах в следующем году. Все это происходит на фоне Европы, остро испытывающей нехватку сильных и эффективных государственных деятелей написал Болтон

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что текущее поколение европейских политиков смотрится как "политическая мелюзга" на фоне выдающихся предшественников, поскольку не действует в интересах соотечественников, часто даже не имеет какого-либо образования.

Путин также называл политиков Европы "подсвинками" из-за их помощи администрации президента США Джо Байдена и киевскому режиму в эскалации украинского конфликта, а также желания развалить Россию.