В Германии всерьез говорят о скорых досрочных выборах в Бундестаг Политик Шмидт: итоги земельных выборов ведут к досрочным выборам в Бундестаг

Москва15 сен Вести.В Германии всерьез говорят о скорых досрочных выборах в бундестаг, назначении нового правительства и канцлера. Об этом заявил депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

"Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт, получив шанс впервые сформировать правительство федеральной земли. Партия претендует на такой же высокий результат в Мекленбурге - Передней Померании, где выборы пройдут 20 сентября.

По словам Евгения Шмидта, две земли под контролем АдГ - это лишь начало победного шествия партии по Германии.

И в этом плане мы надеемся, что коалиция Мерца не протянет и нескольких месяцев, то есть уже всерьез говорят о том, что не за горами досрочные выборы в бундестаг, а там и назначение нового правительства, нового канцлера как минимум в следующем году. То есть все ведет к тому, что эта коалиция долго не протянет, будут досрочные выборы и новый канцлер [председатель АдГ] Алис Вайдель сказал политик

Британский эксперт Александр Меркурис отметил, что политический курс канцлера Германии Фридриха Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтингов. По словам аналитика, продолжение прежней политики консерваторов привело к неблагоприятным для Христианско-демократического союза (ХДС) итогам выборов в Саксонии-Анхальт и позволило АдГ занять лидирующие позиции во всех актуальных социологических исследованиях.