Дмитриев заявил о возможности совместной работы с АдГ по "Северному потоку"

Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по перезапуску "Северного потока" Дмитриев заявил о возможности совместной работы с АдГ по "Северному потоку"

Москва19 сен Вести.Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил возможность возобновления работы газопровода "Северный поток" в сотрудничестве с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Дмитриев таким образом ответил в соцсети X на призыв сопредседателя АдГ Алис Вайдель о необходимости возвращения российского газа на федеральную землю Мекленбург - Передняя Померания во время предвыборной кампании в регионе. Вайдель назвала этот процесс "голубым поворотом" ("голубым топливом" часто называют природный газ - прим. ред.).

Мекленбург - Передняя Померания будет снова процветать, когда благодаря совместной работе с партией "Альтернатива для Германии" вернется доступный и надежный газопровод "Северный поток". Снижение платежей за электроэнергию, больше рабочих мест и высокий экономический рост. Больше никакого самоубийства немецкой энергетики и промышленности написал Дмитриев

Ранее о том, что АдГ намерена добиваться возобновления работы "Северного потока", заявил другой сопредседатель партии Тино Крупалла.