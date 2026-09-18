Москва18 сен Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла указал в соцсети X на необходимость возобновления работы газопровода "Северный поток" и отказа от использования терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Крупалла выступил на партийном мероприятии в Нойбранденбурге (земля Мекленбург-Передняя Померания).

Политик подчеркнул, что АдГ намерена поддерживать хорошие отношения с Россией​​​.

Особенно здесь, в Мекленбурге-Передней Померании, у нас буквально под боком - Любмин, куда, по сути, выходят трубопроводы "Северного потока". Мы хотим вновь запустить "Северный поток" заявил сопредседатель АдГ

По его мнению, Германия нуждается в дешевом газе. И при возобновлении работы "Северного потока" расположенные в регионе терминалы для приема СПГ окажутся ненужными.

Но что еще сделали с Мекленбургом-Передней Померанией? Там налепили терминалы СПГ, которые весь день гудят, из-за чего жители возмущаются подчеркнул Крупалла

Политик раскритиковал премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг и Социал-демократическую партию Германии за их позицию в отношении "Северного потока".

Агентство Reuters сообщило, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и руководство АдГ начали готовить на март 2027 году встречу для обсуждения вопроса о возобновлении поставок газа.