Москва18 сенВести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла указал в соцсети X на необходимость возобновления работы газопровода "Северный поток" и отказа от использования терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).
Крупалла выступил на партийном мероприятии в Нойбранденбурге (земля Мекленбург-Передняя Померания).
Политик подчеркнул, что АдГ намерена поддерживать хорошие отношения с Россией.
Особенно здесь, в Мекленбурге-Передней Померании, у нас буквально под боком - Любмин, куда, по сути, выходят трубопроводы "Северного потока". Мы хотим вновь запустить "Северный поток"заявил сопредседатель АдГ
По его мнению, Германия нуждается в дешевом газе. И при возобновлении работы "Северного потока" расположенные в регионе терминалы для приема СПГ окажутся ненужными.
Но что еще сделали с Мекленбургом-Передней Померанией? Там налепили терминалы СПГ, которые весь день гудят, из-за чего жители возмущаютсяподчеркнул Крупалла
Политик раскритиковал премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг и Социал-демократическую партию Германии за их позицию в отношении "Северного потока".
Агентство Reuters сообщило, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и руководство АдГ начали готовить на март 2027 году встречу для обсуждения вопроса о возобновлении поставок газа.