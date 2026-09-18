Reuters: Дмитриев и партия АдГ в Германии готовят переговоры по поставкам газа

Reuters: Дмитриев и лидеры немецкой АдГ готовят встречу по поставкам газа Reuters: Дмитриев и партия АдГ в Германии готовят переговоры по поставкам газа

Москва18 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и руководство немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) начали готовить встречу в 2027 году для обсуждения возобновления поставок газа, пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с планом.

По данным агентства, встреча может состояться в марте.

По словам одного из источников, на встрече будут присутствовать Кирилл Дмитриев…, а также сопредседатели партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель и Тино Хрупалла говорится в сообщении

Дмитриев и представители АдГ отказались от комментариев Reuters.

Ранее в АдГ заявляли, что Германия должна возобновить поставки российской нефти и газа и нормализировать отношения с РФ, а Дмитриев называл АдГ политической силой "здравого смысла".