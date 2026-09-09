Москва9 сенВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о намерении предложить проведение бизнес-форума с участием России, Германии и США в 2027 году.
По словам Дмитриева, мероприятие должно способствовать возобновлению делового диалога и возвращению здравого смысла. В форуме, согласно его предложению, также могла бы принять участие партия "Альтернатива для Германии".
Мы предложим провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием "Альтернативы для Германии" в 2027 году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысланаписал Дмитриев в соцсети X
По замыслу главы РФПИ, форум должен стать площадкой для восстановления деловых контактов между странами.
Ранее Дмитриев заявлял, что немцев пугают российской угрозой, чтобы отвлечь их от неудач канцлера ФРГ Фридриха Мерца.