Глава РФПИ заявил о планах возобновить деловой диалог между РФ, ФРГ и США

Дмитриев предложит провести бизнес-форум между РФ, Германией и США в 2027 году Глава РФПИ заявил о планах возобновить деловой диалог между РФ, ФРГ и США

Москва9 сен Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о намерении предложить проведение бизнес-форума с участием России, Германии и США в 2027 году.

По словам Дмитриева, мероприятие должно способствовать возобновлению делового диалога и возвращению здравого смысла. В форуме, согласно его предложению, также могла бы принять участие партия "Альтернатива для Германии".

Мы предложим провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием "Альтернативы для Германии" в 2027 году для возобновления делового диалога и возвращения здравого смысла написал Дмитриев в соцсети X

По замыслу главы РФПИ, форум должен стать площадкой для восстановления деловых контактов между странами.

Ранее Дмитриев заявлял, что немцев пугают российской угрозой, чтобы отвлечь их от неудач канцлера ФРГ Фридриха Мерца.