Дмитриев: немцев пугают Россией, чтобы отвлечь их от неудач Мерца

Дмитриев объяснил, зачем немцев пугают Россией Дмитриев: немцев пугают Россией, чтобы отвлечь их от неудач Мерца

Москва8 сен Вести.Немцев пугают российской угрозой, чтобы отвлечь их от неудач канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Попытки запугать немцев Россией – всего лишь отвлекающий маневр, призванный переключить внимание с провалов Мерца в вопросах миграции, высоких цен на энергию, деиндустриализации, экономического спада и цивилизационного упадка написал Дмитриев в Х

Ранее Дмитриев заявил, что победа партии "Альтернатива для Германии" на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт унизила Мерца и правящую коалицию ФРГ.