Дмитриев задался вопросом о причинах продолжения Мерцем провальной политики Дмитриев: почему Мерц продолжает политику, которую поддерживают всего 10% немцев

Москва9 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом о причинах, по которым канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает свою провальную политику, делающую ставку на милитаризм.

Он сделал акцент на том, что политику, проводимую Мерцем и его правительством, поддерживает всего 10% населения ФРГ.

Если правительством Мерца довольны лишь 10% немцев, почему он продолжает упорно гнуть линию провальной политики и разжигания войны написал Дмитриев в соцсети X

Он также поинтересовался, как много мазохистов среди тех 10% немцев, согласных с действиями руководства своей страны.

Ранее Дмитриев отметил, что жителей Германии пугают российской угрозой с целью отвлечь их от провалов Мерца в миграционной политике, в вопросе цен на энергию, от деиндустриализации и экономического упадка ФРГ.