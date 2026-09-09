В AmCham Russia поддержали идею главы РФПИ о трехстороннем бизнес-форуме Глава AmCham Russia поддержал идею главы РФПИ о трехстороннем бизнес-форуме

Москва9 сен Вести.В Американской торговой палате в России (AmCham Russia) поддержали идею главы РФПИ Кирилла Дмитриева о проведении в 2027 году трехстороннего бизнес-форума с участием России, США и Германии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент AmCham Роберт Эйджи.

По его словам, в торговой палате предложение оценили как позитивный и своевременный шаг.

Любая площадка, способствующая восстановлению делового диалога и возвращению здравого смысла, заслуживает внимания. В условиях глобальной взаимозависимости в мировой экономике привлечение Германии как ключевой европейской экономики может создать более широкую платформу для обсуждения вопросов, имеющих значение как для этих стран, так и для остального мира отметил Эйджи

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о намерении предложить проведение бизнес-форума с участием России, Германии и США в 2027 году.