Москва16 сенВести.Германия должна возобновить поставки российской нефти и газа и нормализировать отношения с РФ.
Об этом заявили в партии "Альтернатива для Германии".
Кроме того, парламентарии предложили остановить поддержку киевского режима, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.
По их данным, замруководителя АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер сообщил о согласовании внешнеполитического курса партии - он должен основываться на национальных интересах.
В партии также положительно охарактеризовали курс внешней политики США при нынешнем президенте страны Дональде Трампе.