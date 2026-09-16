"Альтернатива для Германии" выступила за нормализацию отношений с Россией АдГ: Германия должна возобновить покупку энергоносителей у РФ

Москва16 сен Вести.Германия должна возобновить поставки российской нефти и газа и нормализировать отношения с РФ.

Об этом заявили в партии "Альтернатива для Германии".

Кроме того, парламентарии предложили остановить поддержку киевского режима, сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

По их данным, замруководителя АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер сообщил о согласовании внешнеполитического курса партии - он должен основываться на национальных интересах.

В партии также положительно охарактеризовали курс внешней политики США при нынешнем президенте страны Дональде Трампе.