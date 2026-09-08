Шмидт рассказал о плане АдГ в случае прихода к власти в Германии Шмидт озвучил план АдГ в случае прихода к власти в Германии

Москва8 сен Вести.Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступает за то, чтобы прекратить все попытки втягивания ФРГ в украинский конфликт, а также за возвращение Германии роли независимого партнера, который мог бы стать площадкой для международных переговоров. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт, отвечая на вопрос о планах АдГ в случае прихода к власти в Германии.

К сожалению, Германия утратила свою роль международного посредника, которую она имела на протяжении десятилетий. И сейчас она уже, можно сказать, участник конфликта. И в этом плане АдГ выступает за то, чтобы прекратить попытки втягивания нашей страны в этот конфликт и прекратить все санкции, начать уже нормальный диалог между странами и вернуть себе роль вот этого независимого партнера, который мог бы стать площадкой для международных переговоров. То есть, направить все усилия на прекращение конфликта, на возобновление нормальных плодотворных отношений и вообще установление мира на европейском континенте сказал он

Ранее Евгений Шмидт заявил, что партия "Альтернатива для Германии" надеется, что в следующем году в ФРГ состоятся досрочные выборы в Бундестаг.