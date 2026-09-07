Москва7 сен Вести.Политика оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" направлена не только на решение внутренних проблем, но и на то, чтобы заново выстроить экономические и культурные связи с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, нынешние власти "выжимают последние соки" из немецких налогоплательщиков, чтобы отдать эти деньги Украине и на другие чуждые идеологические проекты. У АдГ иной подход.

Если в центре … простой немецкий обыватель, это значит его экономическая состоятельность, его безопасность не только внутри страны, в защите от последствий массовой нелегальной миграции, но и во внешнеполитическом аспекте. Это значит добрососедские отношения, в том числе и, конечно же, не в малой степени с Российской Федерацией. Просто завершить все те санкции, которые давят на нашу экономику, нанесли нам гигантский вред и выстроить заново экономические связи, а также культурные связи, которые в последнее время пытался прервать наш, к сожалению, пока еще канцлер сказал Шмидт

Ранее Шмидт заявил, что победа "Альтернативы для Германии" на выборах в региональный парламент немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт может повлиять на дальнейшее продвижение АдГ.