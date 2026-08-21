Дмитриев: немецкий политик из АлГ говорит правду об угрозе энергоснабжения ФРГ

Дмитриев согласился со словами политика из АдГ об угрозе энергетике Германии Дмитриев: немецкий политик из АлГ говорит правду об угрозе энергоснабжения ФРГ

Москва21 авг Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с утверждением сопредседателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель о рисках для энергетики Германии.

Вайдель отметила в соцсети Х, что газохранилища в Германии наполнены лишь на 50%. Существует угроза роста цен на газ, а правительство Германии своей неудачной политикой создает риски для надежности энергоснабжения страны​.

Все правда ответил Дмитриев в соцсети X

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, уровень заполнения немецких газохранилищ составлял к 17 августа 49,68%.

Немецкий депутат в интервью ИС "Вести" заявил, что немецкая экономика находится в катастрофическом положении, и у Германии нет возможностей для создания запасов газа к зиме.