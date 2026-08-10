Москва10 авг Вести.Экономика Германии на данный момент находится в руинах, и у страны нет возможностей для создания запасов природного газа к зиме. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин.

По его словам, на данный момент газовые хранилища Германии заполнены на 41%, что по сравнению с прошлым годом на 6% меньше.

У нас лето очень жаркое было, и Рейн очень сильно обмелел. Я каждый день проезжаю по мосту через Рейн и вижу, что практически мало воды, и баржи стали реже ходить, и они имеют право загружаться только на одну третью часть. Но по Рейну очень большие поставки идут газа, нефтепродуктов, угля. А это говорит о том, что они только одну треть могут загружать, что логистика нарушена рассказал политик

Также Савин отметил, что в стране не хватает около 100-120 тысяч водителей для обеспечения стабильной работы логистической сферы.

Ранее сообщалось, что отсутствие дождей привело к резкому обмелению многих рек в немецкой земле Саксония. Уровень воды там опустился до опасных значений, обнажив валуны, которые традиционно считались предвестниками засушливых лет и неурожаев.