Москва17 сен Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в случае победы на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания намерена добиться возобновления экономического сотрудничества ФРГ с Россией - в частности, восстановить поставки российского газа в эту страну по трубопроводу "Северный поток". Об этом заявил в интервью ИС "Вести" немецкий политик, бывший депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт.

Выборы в Мекленбурге - Передней Померании пройдут в ближайшее воскресенье, 20 сентября. Партия АдГ претендует там на такой же высокий результат, как и на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт 13 сентября, где она получила шанс самой сформировать правительство.

Именно в Мекленбурге - Передней Померании, в городе Грайфсвальд, расположена крайняя точка газопровода "Северный поток" на территории Германии.

У нас зафиксировано в программе, что мы должны немедленно снять все антироссийские санкции, добиться возобновления экономического сотрудничества. Единственная рабочая ветка "Северных потоков" - и президент Российской Федерации [Владимир] Путин неоднократно говорил, что, в принципе, Российская Федерация готова поставлять по этой ветке газ в Германию - мы бы хотели, у нас в программе это зафиксировано, именно восстановить сразу же поставки по этой линии и также заняться ремонтом трех взорванных остальных ниток. Это бы гарантировало нам решение многих экономических проблем. И в целом, конечно же, развитие экономического сотрудничества на благо обоих государств рассказал Шмидт о планах АдГ после предстоящих выборов

По его словам, большинство жителей Германии против конфронтации с Россией, и в партии надеются, что голос избирателей будет услышан.

Мы надеемся на то, что избиратели скажут свое последнее слово, потому что очень много людей - большинство немцев в Германии - не хотят конфронтации, не хотят переноса военных действий на территорию Германии. И в конечном итоге все решит воля избирателей. Если они проголосуют за партию "Альтернатива для Германии", то надежда на деэскалацию есть подчеркнул Шмидт

Партия действующего канцлера Германии Фридриха Мерца - Христианско-демократический союз (ХДС) - в Мекленбурге - Передней Померании рискует вовсе не пройти в парламент. В результате Мерц уже в ближайшие выходные может лишиться своего поста.