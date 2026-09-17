Мерц может оставить пост канцлера Германии уже в эти выходные Politico: Мерцу грозит отставка в ближайшие выходные

Москва17 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может лишиться своего поста уже в ближайшие выходные, спустя всего 16 месяцев после того, как он вступил в должность, пишет издание Politico.

В воскресенье, 20 сентября, в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин в ФРГ пройдут ключевые региональные выборы, на которых правящий блок Мерца, Христианско-демократический союз (ХДС), рискует потерпеть болезненное поражение, говорится в публикации.

Газета утверждает, что внутри партии уже неофициально обсуждают возможность так называемого Kanzlertausch – смены канцлера, чтобы остановить стремительное падение поддержки правительства.

Отмечается, что личный рейтинг Мерца на этой неделе упал до 14%, а блок ХДС и Христианско-социальный союз (ХСС) , по новому опросу, опустился до рекордно низких 18%. При этом "Альтернатива для Германии" лидирует с 29%. Правая партия уже одержала победу на недавних региональных выборах в Саксонии-Анхальт, получив почти абсолютное большинство, тогда как ХДС потерял там больше половины своих избирателей.

О масштабе внутриполитического кризиса, как указывают авторы материала, свидетельствует решение Мерца отменить поездку на Генассамблею ООН на следующей неделе.

Бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт также уверен, что Мерц доживает свои последние дни в кресле канцлера Германии. Немецкий политик Сара Вагенкнехт, в свою очередь, полагает, что Мерц покинет пост до конца года.