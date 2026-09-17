Москва17 сен Вести.Канцлеру Германии Фридриху Мерцу грозит отставка уже в эти выходные – всего через 16 месяцев после вступления в должность, на которой он обещал масштабные реформы и возвращение ФРГ былого лидерства в Европе. Издание Politico проанализировало пять возможных сценариев его ухода.

Издание отмечает, что популярность Мерца в стране упала до 14% на этой неделе. Рейтинг его консервативного альянса ХДС/ХСС опустился до беспрецедентно низкого уровня – всего 18%, тогда как "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует с 29%.

В то же время европейские и международные союзники с недоумением наблюдают за тем, как Германия, которая все 16 лет правления Ангелы Меркель была оплотом стабильности объединения, переживает вторую стремительную смену власти (предшественник Мерца Олаф Шольц столкнулся с распадом правящей коалиции в ноябре 2024 года). Масштабы внутреннего кризиса подсветило и решение Мерца не ехать на Генассамблею ООН, поскольку "его присутствие необходимо в Берлине". Все это лишь повышает вероятность отставки канцлера.

Согласно первому сценарию, Мерц может уйти с поста, не получив поддержки партии. 20 сентября он проведет важное совещание руководства своей партии, которое совпадет по времени с публикацией результатов экзитполов на выборах в ландтаги. Там он, возможно, спросит союзников об их отношении к нему и его плану реформ.

В противном случае он хочет, чтобы они выдвинули кандидатуру потенциального преемника. Стремясь к конфронтации, Мерц попытается воспользоваться слабостью своих критиков: нет единого мнения о том, кто должен занять его место... Если воскресные выборы обернутся полной катастрофой для консерваторов во главе с Мерцем, разочарование внутри ХДС/ХСС может выплеснуться наружу и привести к массовым призывам к отставке Мерца говорится в публикации

Второй сценарий предполагает, что канцлер уйдет в отставку вынужденно, поскольку ему могут выдвинуть вотум недоверия. Издание оценивает этот вариант как маловероятный, поскольку, согласно Конституции ФРГ, вотум должен быть конструктивным, а для этого кандидат от оппозиции должен получить большинство голосов.

Помимо негативного общественного резонанса, который вызовет ХДС/ХСС, открыто стремясь сместить своего канцлера в парламенте, маловероятно, что какой-либо кандидат сможет сразу получить необходимое количество голосов, учитывая незначительное большинство в коалиции и необходимость предварительных переговоров с СДПГ пояснили авторы статьи

Согласно третьему варианту развития событий, Мерц сам может инициировать вотум недоверия. Таким образом он якобы сможет показать, что его еще достаточно поддерживают внутри коалиции. Журналисты напоминают: такой сценарий уже реализовывался в прошлом, в последний раз – в отношении предыдущего канцлера Олафа Шольца в 2024 году. Этот вариант издание оценивает как маловероятный.

Также отставка Мерца была бы возможной, если бы его преемник получил необходимое большинство в парламенте, заручившись косвенной поддержкой "АдГ" или сформировав коалицию с ультраправой партией. Однако эта идея неприемлема для многих членов партийного руководства. Сам Мерц также исключил возможность остаться у власти при поддержке ультраправых.

Пятый, самый вероятный из всех, сценарий подразумевает, что Мерц будет бороться за свое лидерство. Его позиции, в частности, укрепляет письмо от восьми премьер-министров правоцентристских земель, в котором они заявили, что Германии нужны надежность и действия, а не обсуждения кадровых вопросов.

Это письмо – далеко не безоговорочная поддержка Мерца. На самом деле в нем даже не упоминается его имя. Кроме того, это может быть попыткой прекратить внутренние дебаты в преддверии важных выборов в воскресенье. Однако это также может означать, что у высокопоставленных партийных лидеров нет достаточного желания отстранить Мерца от власти написано в статье

Вместо этого, пишет издание, партия может попытаться сплотить ряды и вернуть себе популярность, призвав СДПГ к еще более решительным социальным реформам.