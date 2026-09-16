Вагенкнехт допустила уход Мерца с поста канцлера ФРГ до конца года

Вагенкнехт спрогнозировала отставку Мерца до конца года Вагенкнехт допустила уход Мерца с поста канцлера ФРГ до конца года

Москва16 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, основательница партии BSW.

Я исхожу из того, что Фридрих Мерц к Рождеству уже не будет канцлером заявила политик в интервью редакционному объединению RND

Вагенкнехт связала свой прогноз с политическими последствиями выборов в парламент Саксонии-Анхальт, состоявшихся 6 сентября. По итогам голосования "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила почти 44% голосов, но партии не хватает депутатских мандатов для формирования правительства. BSW пока стала единственной партией, которая сигнализировала о готовности сотрудничать с АдГ.

Заявление Вагенкнехт прозвучало на фоне усиления давления на Мерца после региональных выборов. 15 сентября канцлер отменил запланированную поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, чтобы остаться в Германии на фоне внутриполитической ситуации. При этом сам Мерц заявляет о намерении отработать полный четырехлетний срок.