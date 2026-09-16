Москва16 сенВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, основательница партии BSW.
Я исхожу из того, что Фридрих Мерц к Рождеству уже не будет канцлеромзаявила политик в интервью редакционному объединению RND
Вагенкнехт связала свой прогноз с политическими последствиями выборов в парламент Саксонии-Анхальт, состоявшихся 6 сентября. По итогам голосования "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила почти 44% голосов, но партии не хватает депутатских мандатов для формирования правительства. BSW пока стала единственной партией, которая сигнализировала о готовности сотрудничать с АдГ.
Заявление Вагенкнехт прозвучало на фоне усиления давления на Мерца после региональных выборов. 15 сентября канцлер отменил запланированную поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, чтобы остаться в Германии на фоне внутриполитической ситуации. При этом сам Мерц заявляет о намерении отработать полный четырехлетний срок.