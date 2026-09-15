Reuters: Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Канцлер Германии Мерц отменил участие в Генассамблее ООН Reuters: Мерц отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Москва15 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк (США) для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает агентство Reuters.

Решение связано с необходимостью присутствия Мерца в Берлине, отмечает агентство.

Мерц не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, как планировали уточняет Reuters

Депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" рассказал, что в Германии всерьез говорят о скорых досрочных выборах в бундестаг.

Между тем британский эксперт Александр Меркурис подчеркнул, что политический курс Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтинга.