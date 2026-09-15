Москва15 сенВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Нью-Йорк (США) для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает агентство Reuters.
Решение связано с необходимостью присутствия Мерца в Берлине, отмечает агентство.
Мерц не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, как планировалиуточняет Reuters
Депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести" рассказал, что в Германии всерьез говорят о скорых досрочных выборах в бундестаг.
Между тем британский эксперт Александр Меркурис подчеркнул, что политический курс Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтинга.