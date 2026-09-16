Дмитриев высказался по поводу отмены визита "нервного" Мерца в Нью-Йорк Дмитриев назвал Мерца "нервным канцлером" из-за отмены поездки в Нью-Йорк

Москва16 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца "нервным" из-за отмены визита в Нью-Йорк.

Таким образом Дмитриев высказался в соцсети X по поводу отмены поездки Мерца в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

Нервный канцлер подчеркнул Дмитриев

Между тем немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт заявил, что немецких избирателей тошнит от Мерца из-за проводимой им политики и невыполнения собственных предвыборных обещаний.

Британский эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что политический курс Мерца и его партии приводит к быстрому падению их рейтингов.

Меркурис охарактеризовал канцлера как политика с фатально подорванными позициями, выразив мнение, что тот превращается в номинального руководителя.