Дмитриев: Мерц пытается изолировать ФРГ от РФ, но этого не хотят немцы

Дмитриев обличил желание Мерца изолировать Германию от России Дмитриев: Мерц пытается изолировать ФРГ от РФ, но этого не хотят немцы

Москва12 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается изолировать свою страну от России, однако большинство немцев этого не хочет, заявил ИС "Вести" глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с западными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что многие глобалистские силы пытаются следовать провальной политике экс-президента США Джо Байдена и губят свои страны.

Правительство Мерца с рейтингом одобрения только 10% пытается полностью изолировать Германию от любого партнерства с Россией, от коммуникации с Россией. Но этого не хочет немецкое общество, этого не хочет немецкий бизнес сказал Дмитриев

Ранее Дмитриев заявил, что представители немецкого бизнеса массово направляют заявки на участие в форуме Россия – США – Германия. Он подчеркнул, что идею форума поддержали не только в партии "Альтернатива для Германии", но и в Американской торговой палате.