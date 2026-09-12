Москва12 сенВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается изолировать свою страну от России, однако большинство немцев этого не хочет, заявил ИС "Вести" глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с западными странами Кирилл Дмитриев.
Он отметил, что многие глобалистские силы пытаются следовать провальной политике экс-президента США Джо Байдена и губят свои страны.
Правительство Мерца с рейтингом одобрения только 10% пытается полностью изолировать Германию от любого партнерства с Россией, от коммуникации с Россией. Но этого не хочет немецкое общество, этого не хочет немецкий бизнессказал Дмитриев
Ранее Дмитриев заявил, что представители немецкого бизнеса массово направляют заявки на участие в форуме Россия – США – Германия. Он подчеркнул, что идею форума поддержали не только в партии "Альтернатива для Германии", но и в Американской торговой палате.