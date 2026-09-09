Мерц отменил разговор с Трампом после его публикации с поздравлениями АдГ

Мерц обиделся на Трампа из-за его поздравления в адрес АдГ Мерц отменил разговор с Трампом после его публикации с поздравлениями АдГ

Москва9 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался проводить телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, запланированный на среду, после его публикации о победе партии "Альтернатива для Германии", сообщает The Guardian.

Мерц отменил запланированный на среду телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом спустя несколько часов после того, как Трамп публично отпраздновал победу ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" на региональных выборах говорится в публикации

Примечательно, что представитель правительства Мерца не стал отвечать на вопрос, о том существует ли взаимосвязь между этими двумя моментами. Тем не менее, он подчеркнул, что Мерц неоднократно выступал против вмешательства во внутренние дела Германии.

Ранее Мерц вступил в перепалку с АдГ, обсуждая Россию и Украину. Вайдель, в частности, призвала возобновить поставки по газопроводу "Северный поток" и прекратить антироссийскую пропаганду.