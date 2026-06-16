Москва16 июнВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил президента США Дональда Трампа с 80-летием и вручил ему футболку в цветах сборной ФРГ по футболу с фамилией американского лидера и номером 47. Об этом Мерц сообщил в социальной сети X.
Подарок был вручен в рамках совместного мероприятия с участием двух политиков.
С прошедшим восьмидесятилетием… в конце концов, мы играем в одной команденаписал Мерц
На футболке видны фамилия Trump и номер 47, который символизирует статус Трампа как 47-го президента США.
Судя по трансляции мероприятия, американский лидер поблагодарил канцлера Германии за подарок и положил футболку рядом с собой на стол.
Дональду Трампу исполнилось 80 лет 14 июня.