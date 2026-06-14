Ушаков об отмечающем юбилей Трампе: ему не совсем симпатична цифра 80

Ушаков рассказал, что отмечающему юбилей Трампу цифра 80 не совсем симпатична Ушаков об отмечающем юбилей Трампе: ему не совсем симпатична цифра 80

Москва14 июн Вести.Отмечающему юбилей президенту США Дональду Трампу не совсем симпатична цифра 80, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил сказал Ушаков журналистам

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в воскресенье. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.

В ходе беседы, которая продолжалась 55 минут, российский лидер поздравил коллегу с днем рождения. По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлением, отметив, что Путин оказался первым из глав иностранных государств, кто позвонил в Белый дом.