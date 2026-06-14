Москва14 июнВести.Отмечающему юбилей президенту США Дональду Трампу не совсем симпатична цифра 80, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и силсказал Ушаков журналистам
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в воскресенье. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет.
В ходе беседы, которая продолжалась 55 минут, российский лидер поздравил коллегу с днем рождения. По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлением, отметив, что Путин оказался первым из глав иностранных государств, кто позвонил в Белый дом.