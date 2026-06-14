Ушаков: Путин не отправлял Трампу подарки по случаю юбилея президента США

Путин не отправлял Трампу подарки на день рождения Ушаков: Путин не отправлял Трампу подарки по случаю юбилея президента США

Москва14 июн Вести.Президент России Владимир Путин не отправлял подарки главе Белого дома Дональду Трампу по случаю его юбилея, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом российский лидер направил своему американскому коллеге теплое послание.

Об этом Ушаков рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли какой-то подарок от Путина Трампу.

Подарки не отправлялись, но было поздравление, весьма теплое, отражающее характер отношений между двумя президентами сказал Ушаков

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 14 июня. По словам Ушакова, российский и американский лидеры говорили ровно 55 мин. Во время беседы Путин поздравил Трампа с 80-летием. Общение глав двух государств, как заметил Ушаков, носило "дружеский и откровенный характер".