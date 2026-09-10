Дмитриев назвал Мерца "чувствительным" после переноса разговора с Трампом Дмитриев отреагировал на решение Берлина перенести телефонный разговор канцлера

Москва10 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца "чувствительным" после переноса его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что запланированный на 11 сентября разговор Мерца и Трампа был перенесен на неопределенный срок.

Чувствительный федеральный канцлер Мерц написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

К своей публикации Дмитриев прикрепил скриншот материала телеканала Al-Arabiya, в котором утверждается, что Мерц перенес телефонный разговор после того, как Трамп поздравил правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) с победой на земельных выборах.

9 сентября Трамп прокомментировал в соцсети Truth Social результаты выборов в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт. Американский президент назвал победу АдГ "триумфальной".

По предварительным данным, АдГ получила 43,8% голосов на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Партия выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал поражение своего Христианско-демократического союза (ХДС). На фоне проводимой экономической политики популярность главы немецкого правительства также снижается.