Дмитриев прокомментировал "чудеса" голосования по почте в Германии

Дмитриев рассказал о "чудесах" голосования по почте на выборах в Германии Дмитриев прокомментировал "чудеса" голосования по почте в Германии

Москва8 сен Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил в соцсети X внимание на соотношение голосов, отданных очно и заочно во время выборов в парламент Саксонии-Анхальт в Германии.

Дмитриев прокомментировал диаграмму, которая показывает, что большинство избирателей оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) проголосовало очно. При этом большая часть избирателей других партий голосовала по почте.

Предсказуемые "чудеса" немецкой почты. Левому глубинному государству, похоже, нравятся бюллетени для голосования по почте повсеместно. Их всегда достаточно, чтобы украсть победу подчеркнул Дмитриев

Глава РФПИ отметил, что итоги выборов в Саксонии-Анхальт унижают канцлера Германии Фридриха Мерца и правящую коалицию.

АдГ получила 43,8% голосов на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Это рекордный показатель партии на выборах в германских землях за всю историю АдГ.