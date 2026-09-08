Кирилл Дмитриев назвал АдГ голосом разума в Германии и Европе

Дмитриев ответил на пост Вайдель и назвал АдГ голосом разума в Германии и Европе Кирилл Дмитриев назвал АдГ голосом разума в Германии и Европе

Москва8 сен Вести.Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление сопредседателя партии АдГ Алис Вайдель, в котором она приветствовала телефонный разговор Путина и Трампа.

Российско-германский диалог и партнерство являются взаимовыгодными и жизненно важными для наших стран, Европы и всего мира. Вы и АдГ являетесь голосом разума в Германии и Европе, и все конструктивные люди поздравляют вас с вашей великой борьбой за защиту немецкого образа жизни написал Дмитриев в X

Дмитриев ответил на пост Вайдель и назвал АдГ голосом разума в Германии и Европе Фото: Кирилл Дмитриев / Соцсети

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал об оценке Путиным ситуации в зоне СВО в разговоре с Трампом.