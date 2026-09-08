Ушаков рассказал об оценке Путиным ситуации в зоне СВО в разговоре с Трампом Ушаков: Путин изложил Трампу видение ситуации на фронте и перспектив СВО

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом изложил оценку текущей ситуации в зоне спецоперации. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что российский лидер также указал на возможные действия США, которые приблизили бы завершение боевых действий на Украине.

Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видится перспектива продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко ценит усилия представителей США в переговорах по украинскому вопросу. Он также заявил российский президент признателен Трампу за приверженность к мирному урегулированию конфликта.