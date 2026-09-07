Песков: Путин признателен Трампу за приверженность к миру

В Кремле рассказали, за что Путин признателен Трампу Песков: Путин признателен Трампу за приверженность к миру

Москва7 сен Вести.Президент России Владимир Путин признателен коллеге из Соединенных Штатов Дональду Трампу за приверженность к миру. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия американских переговорщиков, направленные на урегулирование украинского конфликта.

Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир сказал Песков

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Кремль своевременно сообщит, если Путин и Трамп проведут телефонный разговор по итогам визита переговорщиков из США в Москву и Киев.