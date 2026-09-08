Ушаков рассказал о предложениях Путина Трампу по завершению конфликта на Украине

Путин сказал Трампу, что могут сделать США для завершения конфликта на Украине Ушаков рассказал о предложениях Путина Трампу по завершению конфликта на Украине

Москва8 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обозначил американскому лидеру Дональду Трампу, что могут сделать США для завершения конфликта на Украине. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в ходе беседы Путин также дал оценку ситуации в зоне военных действий и перспектив достижения поставленных Россией целей.

Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий сказал Ушаков

Конкретные предложения российской стороны помощник президента не раскрыл.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что контакты с американскими представителями по украинскому вопросу полезны всем сторонам. По его словам, администрация Трампа способна видеть первопричины конфликта.