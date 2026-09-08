Москва8 сенВести.Президент РФ Владимир Путин поддержал настрой президента США Дональда Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, Трамп также говорил о восстановлении торгово-экономических связей, которые сулят колоссальные выгоды для обоих государств.
Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих державсказал Ушаков журналистам
Лидеры РФ и США во вторник провели новый телефонный разговор. По словам Ушакова, Трамп в разговоре с Путиным заявлял о необходимости завершения конфликта на Украине и важности развития диалога между странами.