Путин поддержал настрой Трампа на расширение партнерства России и США Ушаков: Путин поддержал настрой Трампа на выстраивание партнерства РФ и США

Москва8 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин поддержал настрой президента США Дональда Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Трамп также говорил о восстановлении торгово-экономических связей, которые сулят колоссальные выгоды для обоих государств.

Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав сказал Ушаков журналистам

Лидеры РФ и США во вторник провели новый телефонный разговор. По словам Ушакова, Трамп в разговоре с Путиным заявлял о необходимости завершения конфликта на Украине и важности развития диалога между странами.